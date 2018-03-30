Тайная жизнь жены Ким Чен Ына

На днях Ким Чен Ын впервые с 2011 года выбрался в официальную заграничную поездку. За компанию лидер КНДР взял с собой прекрасную спутницу — Ли Соль Чжу так редко появляется на публике, что вызывает повышенный интерес прессы. Какие же тайны хранит первая леди одного из самых жестоких диктаторов современности?

Первое появление

Ли Соль Чжу назвали женой Ким Чен Ына впервые в июле 2012 года — северокорейские СМИ сделали официальное заявление. Правда, это было указано уже постфактум в тексте статьи о посещении Кимом нового парка развлечений в Пхеньяне

Таинственная незнакомка

До того момента западные СМИ называли Ли «таинственной незнакомкой». Она и в самом деле довольно неожиданно стала появляться на всех официальных встречах Ким Чен Ына, притом никто ее никак не представлял.

Кто она О жизни Ли Соль Джу до встречи с Кимом почти ничего не известно. Южнокорейские СМИ утверждают, что она когда-то училась пению в Китае и посетила Южную Корею в 2005 году — она была чирлидером.

Потомственная интеллигентка

По сведениям агенства AFR, Ли выросла в интеллигентной, и что более важно, обеспеченной семье. Ее мать — признанный в Северной Корее хирург, отец же преподает в университете.

Свадебная тайна

Неясно также и то, когда именно Ли вышла замуж за Кима. Некоторые источники говорят, что это произошло в 2009 году, другие утверждают — пара вообще не встречалась до 2010.

Модница

Зато по внешности Ли понятно: жена вождя прекрасно разбирается в последних тенденциях моды. Она постоянно появляется на публике в строгих, но изысканных нарядах, а в качестве аксессуаров предпочитает дорогие сумки Dior и Chanel

От нее требуют сына

Один северокорейский перебежчик, Ан Чан-иль дал интервью южнокорейской сети новостей YTN. Он рассказал, что Ким требует от Ли Соль Чжу скорейшего рождения сына — якобы потому, что режим уже не настолько прочен.

Большая, дружная семья