В Китае мужчина сделал татуировку новорожденному сыну

Житель Китая набил татуировку младенцу. Видео, снятое в Поднебесной, шокировало пользователей Сети. На кадрах запечатлена процедура нанесения татуировки маленькому ребенку. В тату-салон малыша принес его отец. Скандальное видео появилось на иностранных интернет-порталах и мгновенно обрело вирусную популярность.

При этом многие пользователи сомневаются в правдивости происходящего, называя ролик очередным фейком. Дело в том, что младенец никак не реагирует на процедуру: он не плачет и терпит нанесение татуировки совершенно спокойно, сообщает Vladtime.ru.

Комментаторы предположили, что такое видео — реакция на законодательный запрет нанесения татуировок, принятый в Китае. В январе текущего года в Пекине был принял закон, который приравнял нанесение татуировок к действиям, тормозящим развитие здоровой культуры и разрушающим китайские ценности. Теперь медийные персоны, которые уже успели нанести на свое тело татуировки, вынуждены прятать их перед объективами телекамер.

А вот в Германии к татуировкам относятся более чем лояльно. «Свободная пресса» сообщала, что немка покрыла татуировками все свое тело. 29-летняя совладелица тату-салона в немецком Карльсхульде, а также популярная фотомодель сделала из своего тела арт-объект. Она набила татуировки по всему телу: ногах, руках, груди, спине, животе и даже одну из них на лице.

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