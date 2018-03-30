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Экологическая акция «Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырье»
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Экологическая акция «Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырье» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Цель акции — снижение нагрузки на городские свалки силами самих горожан, чтобы каждый житель мог проявить заботу о своём городе, формирование культуры раздельного сбора и посадок растений у детей
1) сдать вторсырьё (макулатуру и пластик) в переработку, снизив нагрузку на городские свалки;
2) внести свой личный вклад в оздоровление воздуха — посадить дерево, кустарник, травянистые растения, приобщить к этому своих детей.
Открыт весенний сезон Круга Жизни.
Каждый желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников.
Сдача вторсырья по заявкам — открыта, будет продолжаться до 25 апреля 2018, выдача саженцев — середина мая.
Подробности о движении Круг Жизни можно узнать на сайте http://vkrug.org/
И в группе «Круг Жизни. Центр» ВКонтакте — https://vk.com/krug_centr
Управа района Куркино: последние новости
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