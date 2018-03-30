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В Ростове на озеленение правительственной резиденции выделено 2,4 млн руб
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В Ростове на озеленение правительственной резиденции выделено 2,4 млн руб 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону на озеленение правительственной резиденции, которая располагается на улице Евдокимова, 132г, выделено почти 2,4 млн руб. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок региональной службой эксплуатации административных зданий. Средства на эти цели направляются из бюджета Ростовской области.
Победителю торгов, среди прочего, предстоит в течение 10 дней с момента подписания контракта заасфальтировать дорожку, посадить березы, туи, ели, можжевельник, японскую спирею, горную сосну, лилейный гибрид «Стелла де Оро», а также ирисы и розы.
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