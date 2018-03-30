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Корректировка генплана Севастополя обойдется в пять миллионов
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Корректировка генплана Севастополя обойдется в пять миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта, ФедералПресс. Правительство Севастополя сегодня внесло изменения в государственную программу градостроительной деятельности. На доработку Генплана Севастополя выделили почти пять миллионов рублей.
«Изменения вносятся с целью погашения кредиторской задолженности департамента архитектуры перед НИПИ «Институт генплана Москвы». Это касается оплаты четвертого этапа работ по генеральному плану Севастополя», — сказала директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова, добавив, что речь идет о сумме в размере 4,9 млн рублей.
Напомним, во вторник, представая депутатскому корпусу отчет о годовой работе департамента архитектуры Ракова сообщила, что власти рассчитывают в мае этого года получить от разработчиков исправленный генплан города в котором будет учтено 80% пожеланий местных жителей.
Ранее сообщалось, что в мае прошлого года севастопольцы вышли на первый протестный митинг после Русской весны, выступив против проекта генплана города, и в итоге публичное недовольство увенчались успехом — принятие генплана было заморожено, власти отправили документ на доработку, пообещав учесть предложения.
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