Корректировка генплана Севастополя обойдется в пять миллионов

СЕВАСТОПОЛЬ , 30 марта, ФедералПресс . Правительство Севастополя сегодня внесло изменения в государственную программу градостроительной деятельности. На доработку Генплана Севастополя выделили почти пять миллионов рублей.

«Изменения вносятся с целью погашения кредиторской задолженности департамента архитектуры перед НИПИ «Институт генплана Москвы». Это касается оплаты четвертого этапа работ по генеральному плану Севастополя», — сказала директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова , добавив, что речь идет о сумме в размере 4,9 млн рублей.

Напомним, во вторник, представая депутатскому корпусу отчет о годовой работе департамента архитектуры Ракова сообщила, что власти рассчитывают в мае этого года получить от разработчиков исправленный генплан города в котором будет учтено 80% пожеланий местных жителей.

Ранее сообщалось, что в мае прошлого года севастопольцы вышли на первый протестный митинг после Русской весны, выступив против проекта генплана города, и в итоге публичное недовольство увенчались успехом — принятие генплана было заморожено, власти отправили документ на доработку, пообещав учесть предложения.