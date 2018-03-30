Тюменские компании перед проверками массово скупают огнетушители

После кемеровской трагедии в Тюмени резко вырос спрос на огнетушители. В магазины, специлизирующиеся на продаже оборудования для тушения пожаров, ринулись не только простые жители, но и представители различных организацией.

— Покупателей в последние дни стало гораздо больше, чем обычно. Приходят как частники, так и организации. Видимо, так у нас заведено, что пока петух не клюнет, никто не задумается, — рассказали в компании ООО «ТПО», которая продает противопожарное оборудование.

Повышенный спрос, в первую очередь, связывают с масштабными проверками, которые начались в Тюмени. Сотрудники МЧС совместно с представителями прокуратуры проверяют торговые центры, школы и детские сады. Накануне, 29 марта, проверяющие наведались в ТРЦ «Кристалл».

Некоторые компании, продающие огнетушители, и вовсе не успевают доставить оборудование всем желающим.

— Из-за проверок приходит очень много людей. Мы обычно осуществляем доставку, но сейчас у нас не хватает машин, — сообщили в компании «СПТ-Тюмень».

Есть и те, кто обращаются с просьбой заправить старые огнетушили, которые пригодны для работы.

Подтверждают повышенный спрос на противопожарное оборудование и тренды в поисковиках. После 25 марта поисковый запрос на слова «Огнетушитель» и «Купить огнетушитель» вырос почти на 70%.

Пользователи интернета на 70% чаще стали искать огнетушители и где они продаются

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Большинство жертв оказались заблокированы в залах кинотеатра из-за закрытых дверей. 27 марта в Кемерово прошел массовый митинг. Жители города требовали наказать виновных.

Ранее редакция 72.ru самостоятельно проверила аварийные выходы в пяти торговых центрах и посетила кинотеатры в «Кристалле», «Фаворите» и «Солнечном». Результаты оказались неоднозначными.