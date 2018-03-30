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Чайка пообещал проверить заявления о давлении силовиков на уехавших бизнесменов
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Чайка пообещал проверить заявления о давлении силовиков на уехавших бизнесменов 

Ведомости 23 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Генпрокурор Юрий Чайка пообещал «решить вопросы» с возможными злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов в адрес уехавших из России бизнесменов. Его слова приводит «Интерфакс».
«Я думаю, что мы сейчас, если действительно такие злоупотребления были со стороны правоохранительных органов, будем все эти вопросы решать», — отметил генпрокурор.
Генпрокурор назвал также правильным предложение провести амнистию для покинувших страну предпринимателей. «Что касается, в целом, второго этапа амнистии, это, безусловно, правильный подход, мы ожидаем, что с учетом изменений в законодательстве, этот механизм сработает», — сказал он.
В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена 16 бизнесменов, которые уехали в Великобританию и другие страны, но хотели бы вернуться в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль проработает список на консультациях с силовыми структурами.
Титов отмечал, что перечисленные им предприниматели вынуждены скрываться в Великобритании от преследования в России. Однако теперь они и там сталкиваются с давлением из-за «дела Скрипаля».
Общаясь с журналистами, Чайка также в очередной раз заявил, что часть полномочий прокуратуры, когда-то переданных Следственному комитету России (СКР), нужно вернуть надзорному органу. Он выразил уверенность, потенциал прокуратуры выше, чем у следствия.
По мнению генпрокурора, необходим баланс полномочий между следствием и надзором, который «сегодня нарушен». «Я считаю, что часть полномочий прокуратуре должна быть возвращена для более полноценного, квалифицированного расследования уголовных дел», — отметил он.
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