Чайка пообещал проверить заявления о давлении силовиков на уехавших бизнесменов

«Я думаю, что мы сейчас, если действительно такие злоупотребления были со стороны правоохранительных органов, будем все эти вопросы решать», — отметил генпрокурор.

Генпрокурор назвал также правильным предложение провести амнистию для покинувших страну предпринимателей. «Что касается, в целом, второго этапа амнистии, это, безусловно, правильный подход, мы ожидаем, что с учетом изменений в законодательстве, этот механизм сработает», — сказал он.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена 16 бизнесменов, которые уехали в Великобританию и другие страны, но хотели бы вернуться в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль проработает список на консультациях с силовыми структурами.

Титов отмечал, что перечисленные им предприниматели вынуждены скрываться в Великобритании от преследования в России. Однако теперь они и там сталкиваются с давлением из-за «дела Скрипаля».

Общаясь с журналистами, Чайка также в очередной раз заявил, что часть полномочий прокуратуры , когда-то переданных Следственному комитету России (СКР), нужно вернуть надзорному органу. Он выразил уверенность, потенциал прокуратуры выше, чем у следствия.

По мнению генпрокурора, необходим баланс полномочий между следствием и надзором, который «сегодня нарушен». «Я считаю, что часть полномочий прокуратуре должна быть возвращена для более полноценного, квалифицированного расследования уголовных дел», — отметил он.