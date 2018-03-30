Сотрудники дежурных частей Зеленограда отметили столетний юбилей со дня основания службы

Сотрудники дежурных частей Министерства внутренних дел России , в том числе УВД по Зеленограду, отметили столетие со дня образования этой службы.

Каждый день в дежурные части органов внутренних дел Российской Федерации поступают тысячи сообщений о преступлениях, розыске лиц и других правонарушениях. Информация поступает по различным каналам связи, очень часто лично от жителей, которые обращаются в полицию с заявлениями. Эти сообщения самые различные, начиная от серьезных преступлений и заканчивая забравшимися на дерево котятами. Пожар, кража, разбой, семейные скандалы, хулиганы в подъезде — из этих фрагментов складывается смена любой дежурной части и любого оперативного дежурного.

Дежурный должен успеть ответить всем, заполнить служебную документацию, терпеливо объясняя десяткам абонентов, когда оперативная группа или наряд доедет до места происшествия. Помимо этого необходимо контролировать работу нарядов ГИБДД , ППС, следственно-оперативных групп. Бывают ситуации, когда счет идет на минуты, и именно дежурному нужно принять одно единственно верное решение, от которого будет зависеть результат работы всего подразделения.

Этим сотрудникам необходимо организовать свою работу таким образом, чтобы собрать максимальную информацию о преступлении и раскрыть его как можно быстрее, или другими словами «по горячим следам».

Работа дежурного — ответственный и серьезный труд, который накладывает отпечаток на характер и жизненную позицию человека. Неравнодушие к чужим проблемам, готовность в любой момент прийти на помощь — вот качества сотрудников дежурных частей.

— В этот день хочется поздравить всех сотрудников и ветеранов дежурных частей УВД по Зеленоградскому округу и территориальных отделов с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Спокойных и радостных дней вам на долгие, долгие годы! — отметили в пресс-группе зеленоградской полиции.