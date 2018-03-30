Рай на колесах: как выглядит путешествие на самом дорогом поезде мира 

С чем ассоциируется у вас поездка на поезде? Вареная курица от попутчиков и разбавленный чай? Забудьте об этом страшном сне. На днях японцы представили миру то, что скорее всего станет стандартом наземных путешествий — шикарный поезд Suite Shiki-Shima, поездка на котором больше напоминает сказочную мечту, чем реальную жизнь.
В ожидании чуда
В марте 2017 шикарный поезд Suite Shiki-Shima показали журналистам впервые. А уже в начале мая он отправился в свое первое путешествие. За четырехдневное путешествие богатенькие счастливцы заплатили от пятисот тысяч до миллиона иен с человека.
Сумасшедший ажиотаж
Первого мая самый роскошный в мире поезд отправился в путь. Он будет курсировать между Токио и Хоккайдо, но покататься получится лишь у немногих счастливчиков. В предпродаже набралось столько желающих, что пришлось провести специальную лотерею, а сейчас все места забронированы на год вперед.
Волшебное путешествие
За четыре дня пассажирам предстоит увидеть многое. В первом и последнем вагонах установлены огромные панорамные окна, рядом с которыми предусмотрены очень комфортные диваны и кресла.
Изысканный ресторан
Вагон-ресторан поезда вполне мог бы претендовать на пару мишленовских звезд. Лучшие повара со всей Японии соревновались, чтобы попасть сюда на работу. Есть в поезде и специальный бар, где можно найти любое спиртное. Все меню разработано таким образом, чтобы отражать кулинарные особенности регионов, через которые проезжает поезд.
Люксы
Ни о каких полках не может быть и речи. В поезде всего 17 люксов, больше напоминающих номера элитных отелей. Самый дорогой растянулся на два этажа — тут есть спальня, гостиная и ванная комната.
Концертный зал Скучать пассажирам ультрапоезда Suite Shiki-Shima не придется. В одном из вагонов расположен самый настоящий концертный зал — все четыре дня путешествия здесь будет играть живая музыка от лучших музыкантов страны.
Автор
Всю эту роскошь, уже прозванную «люксом на колесах», придумал и воплотил в жизнь один из самых известных японских дизайнеров, мастер Кен Киюки Окуяма. К его услугам ранее прибегали такие мастодонты, как Porsche, Ferrari и Maserati.