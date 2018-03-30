«Читай, Кострома!»: в городе стартовал грандиозный книжный фестиваль

Официальное открытие двухдневного мероприятия намечено на 14.00. Однако уже с самого утра в филармонии многолюдно. Именно филармония стала главной площадкой фестиваля «Читай, Кострома !». На первом этаже расположились представители крупнейших издательских домов из Москвы , Иванова, Санкт-Петербурга Ярославля и Костромы. Около 15 издательств привезли в наш город лучшие книги самых популярных авторов. На фестивале уже побывал и корреспондент портала K1NEWS.RU.

Мы знаем, что это первый книжный фестиваль в Костроме. Мы вас поздравляем с этим событием. Мы для себя приняли решение ехать в Кострому сразу, как только получили приглашение. Нам это очень интересно. Мы у вас в городе впервые. Я надеюсь, что если это мероприятие будет и в следующем году, мы обязательно приедем. Привезли мы сюда детские книги — для детей всех возрастов, — рассказал коммерческий директор московского издательства «Энас» Александр КНЯЗЬКОВ.

Выставка-ярмарка только открылась, но спрос на книги уже достаточно большой. Интерес к новым, современным изданиям, велик как со стороны обычной публики, так и со стороны профессионалов книжного рынка — это библиотеки и представители специализированных магазинов. Особым спросом пользуются книжки-картинки, с хорошей полиграфией. Немаловажно, издание должно быть с интересными историями, рассказами и сказками. Приобретают на фестивале и много познавательной детской литературы.

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Мы только подошли. Сейчас посмотрим. Шли с расчётом что-то интересное найти, какие-то интересные книги. Мы начали читать дочери книги с 6 месяцев. Поэтому сейчас каждый день читаем. Надеемся, что здесь сможем найти что-то интересное и новое, — говорит костромичка Ирина ГОРБУНОВА

На фестивале «Читай, Кострома!» представлены и крупные библиотеки Костромы, Иванова и Ярославля. Приехали в областной центр и библиотекари практически из всех муниципальных образований Костромской области . Например, центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению из Костромы удивил гостей фестиваля уникальными тактильными книгами, которые были изготовлены работниками библиотеки. Несколько книг незрячим подарили студенты костромского университета.

Это, действительно уникальные книги. Все картинки в них, например, незрячие дети могут потрогать. И представить, как выглядят какие то животные, растения или моря и океаны. Есть у нас и говорящие книги, но они уже фабричные. Всё же наши, которые мы сами сделали — это особая наша гордость, — рассказали представители библиотеки для инвалидов по зрению из Костромы.

Также на выставке можно увидеть рукотворные книги. Их выполнили читатели библиотек со всей костромской области. Выставка «Страна Вообразилия» встречает всех на первом этаже в филармонии

Фестиваль «Читай, Кострома» приглашает всех желающих посетить выставку-ярмарку и приобрести книги без магазинной наценки. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и встречи с любимыми авторами.

Например, в Кострому уже приехала кумир многих детей и подростков Катя Матюшкина.