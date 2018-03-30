Неправильно выгнали: ярославская прокуратура проверит колледж, который с нарушениями отчислил ученика

В одном из ярославских колледжей за неуспеваемость отчислили ученика. «Ну и правильно. Нужно учиться лучше», — скажете вы. Но не всё так просто. Администрация колледжа сделала это с нарушениями. Мальчик давно потерял родителей, и опекунство над ним оформили бабушка и дедушка. Также семью проверяют и органы опеки. Так вот администрация колледжа могла отчислить мальчика только после согласования с органами опеки. Но руководство колледжа промолчало. Кроме того, ни бабушка, ни дедушка не знали о том, что у внука проблемы с учёбой. Выяснилось всё это только после проверки прокуратуры Заволжского района.

— В отношении руководства образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.