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Неправильно выгнали: ярославская прокуратура проверит колледж, который с нарушениями отчислил ученика
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Неправильно выгнали: ярославская прокуратура проверит колледж, который с нарушениями отчислил ученика 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В одном из ярославских колледжей за неуспеваемость отчислили ученика. «Ну и правильно. Нужно учиться лучше», — скажете вы. Но не всё так просто. Администрация колледжа сделала это с нарушениями. Мальчик давно потерял родителей, и опекунство над ним оформили бабушка и дедушка. Также семью проверяют и органы опеки. Так вот администрация колледжа могла отчислить мальчика только после согласования с органами опеки. Но руководство колледжа промолчало. Кроме того, ни бабушка, ни дедушка не знали о том, что у внука проблемы с учёбой. Выяснилось всё это только после проверки прокуратуры Заволжского района.
— В отношении руководства образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
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