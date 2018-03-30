Депутаты Пензы добиваются корректировки работы светофора на ул. Захарова 

В Пензе депутаты гордумы продолжают разобраться с ежедневными заторами на улице Захарова, где после установки светофора на пересечении с улицой Зои Космодемьянской заторы стали привычным явлением.
Эту проблему в очередной раз обсуждали на заседании комиссии 29 марта.
Депутаты задали вопрос о целесообразности установки светофора на улице Захарова. По словам руководителя управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина, таково было предписание Госавтоинспекции в целях снижения аварийности.
«Я минут 15 стоял на этом перекрестке. Проводилась ли корректировка работы светофорного объекта?» — спросил депутат Юрий Зиновьев
Андрей Гришин, в свою очередь, отметил, что работу светофора корректировали уже четыре раза. Ранее на этот светофор жаловались автомобилисты, стоящие в пробке вплоть до улицы Пушкина.
Депутат Юрий Зиновьев и заместитель главы города Николай Тактаров попросили ответственных лиц отрегулировать время работы светофора, чтобы на этом участке дороги перестали образовываться пробки.