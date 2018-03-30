Новый логистический центр во Внуково позволит создать 11,5 тыс. рабочих мест

В материалах пресс-службы мэрии Москвы сообщается, что после выхода логистического центра на проектную мощность в нем будет создано 11,5 тыс. рабочих мест. В ходе осмотра объекта мэр столицы поинтересовался объемами работы центра в РФ , а также дальнейшими планами.

В свою очередь глава ФГУП «Почта России» Николай Подгузов рассказал, что осенью 2018 г. планируется открытие второй очереди сортировочного центра предприятия во Внуково. «Да, мы планируем в сентябре открыть вторую очередь во Внуково-2. Это еще несколько корпусов современной логистической услуги. И хотим выделить направление „Москва“ в отдельный корпус, чтобы таким образом повысить скорость и качество услуг для москвичей. Значит, они (жители столицы — прим. Агентства „Москва“) будут получать посылки на следующий день после заказа. То есть мы хотим такую современную услугу предложить», — отметил он.

Как пояснил Н. Подгузов, в одном комплексе будут совместно располагаться складское хозяйство, упаковка и сортировка. «Посылка будет поступать либо в почтовое отделение, либо на участок курьерской доставкой, а дальше по Москве развозиться. Мы принципиально улучшим качество, оно будет сопоставимо с лучшими мировыми стандартами», — подчеркнул он.

На данный момент завершено строительство 15 корпусов обшей площадью 165 тыс. кв. м, в которых размещается и планируется разместить производственно-сортировочный центр «Почты России», завод по производству высокотехнологичных металлоконструкций ООО «Завод ТМК»; а также распределительно-складские центры: фармацевтический центр, центр компании «Утконос», центр ТД «Мегаполис».

Полностью завершить проект создания логистического центра планируется в 2023 г. Ожидается, что объем налоговых поступлений в бюджет Москвы от арендаторов корпусов логистического центра составит порядка 750 млн руб. в год.