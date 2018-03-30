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C дебошира требуют миллион рублей за вынужденную посадку самолета
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C дебошира требуют миллион рублей за вынужденную посадку самолета 

Ридус 1 час назад
С канадца, который устроил дебош на борту самолета в июле прошлого года, могут взыскать 17450 долларов (999450 тысяч рублей).
40-летний Харалабос Нассиос напал на пассажиров, которые летели из Монреаля на Кубу. Мужчина избивал их и угрожал оторвать им носы, а также называл себя российским бандитом.
В итоге экипаж лайнера был вынужден запросить аварийную посадку. К воздушному судну выслали два истребителя ВВС США F-15.
Обвиняемый уже признал свою вину. Прокурор требует наказать пьяного дебошира на три года условно, а также заставить оплатить его все расходы, которое понесло государство, авиакомпания и аэропорт.
Обвинение считает, что канадец обязан возместить средства, потраченные на вынужденную посадку, зря сожженое топливо, переработку сотрудников, пишет Daily Mail.
Авиакомпаний, а также оплату гостиничных номеров на 170 застрявших на полпути на отдых пассажиров.
Адвокат Нассиоса заявил, что его подзащитный находится в тяжелом финансовом положении, и заставлять его платить огромный штраф было бы негуманно. Тем более, что инцидент в самолете произошел в тяжелый для канадца период, пояснил он.
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