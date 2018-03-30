Плесень обнаружена на стенах психоневрологического диспансера в Мордовии

В отдельных помещениях Старотештелимского психоневрологического интерната Мордовии на стенах обнаружена плесень, а также дефекты напольного покрытия. Качество соцобслуживания в психоневрологическом интернате проверила прокуратура республики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, также установлено, что некоторым инвалидам 2 группы не оказывались услуги по социально-трудовой реабилитации. Кроме того, не принимаются меры профилактики паразитарных заболеваний кожи у жильцов интерната.

Одежда и обувь людей, находящихся на лечении, хранится с нарушением санитарных норм. Также с нарушениями в учреждении хранятся продукты питания, мусоросборники переполнены.

По требованию прокурора директор интерната и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Фото:chuvprok.gov.ru