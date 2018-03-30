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Плесень обнаружена на стенах психоневрологического диспансера в Мордовии
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Плесень обнаружена на стенах психоневрологического диспансера в Мордовии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В отдельных помещениях Старотештелимского психоневрологического интерната Мордовии на стенах обнаружена плесень, а также дефекты напольного покрытия. Качество соцобслуживания в психоневрологическом интернате проверила прокуратура республики.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, также установлено, что некоторым инвалидам 2 группы не оказывались услуги по социально-трудовой реабилитации. Кроме того, не принимаются меры профилактики паразитарных заболеваний кожи у жильцов интерната.
Одежда и обувь людей, находящихся на лечении, хранится с нарушением санитарных норм. Также с нарушениями в учреждении хранятся продукты питания, мусоросборники переполнены.
По требованию прокурора директор интерната и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
Фото:chuvprok.gov.ru
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