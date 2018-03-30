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LIVE: Запуск ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками Superbird-8 и Hylas 4
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LIVE: Запуск ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками Superbird-8 и Hylas 4 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Запуск произведут с космодрома Куру, Южная Гвиана. Спутник Superbird 8 / DSN 1 имеет транспондеры Ku-и Ka— диапазонов для обеспечения спутниковой связи, главным образом на японском рынке. Помимо этого, в качестве полезной нагрузки выступают транспондеры Х-диапазона — их будут применять в интересах Минобороны Японии. Спутник разработан на основе платформы DS2000.
В свою очередь, космический аппарат Hylas 4 будет использовать британский оператор Avanti. Для него ввод в строй спутника может ознаменовать переход от убыточной стадии длительности к прибыльной. Сам аппарат построили Orbital ATK и Mitsubishi Electric на базе платформы Star-3.
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