LIVE: Запуск ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками Superbird-8 и Hylas 4

Запуск произведут с космодрома Куру, Южная Гвиана. Спутник Superbird 8 / DSN 1 имеет транспондеры Ku-и Ka— диапазонов для обеспечения спутниковой связи, главным образом на японском рынке. Помимо этого, в качестве полезной нагрузки выступают транспондеры Х-диапазона — их будут применять в интересах Минобороны Японии . Спутник разработан на основе платформы DS2000.

В свою очередь, космический аппарат Hylas 4 будет использовать британский оператор Avanti. Для него ввод в строй спутника может ознаменовать переход от убыточной стадии длительности к прибыльной. Сам аппарат построили Orbital ATK и Mitsubishi Electric на базе платформы Star-3.