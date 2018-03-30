Легендарному врачу Екатеринбурга могут присвоить звание Героя труда 

С инициативой о представлении выступил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
«Считаю, что высокой награды достоин наш земляк — легендарный Семен Спектор. Врач, народный депутат, общественник. Для отказов, убежден, нет повода. Заслуги Семена Исааковича неоспоримы», — пишет Андрей Альшевских на своей странице в «Facebook». С инициативой о представлении к званию депутат обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В администрации главы региона ответили, что вопрос в ближайшее время будет рассмотрен на совещании.
Напомним, Семен Спектор — один из самых известных врачей Екатеринбурга. Доктор медицинских наук и опытный нейрохирург, уже более 40 лет он работает в областном клиническом госпитале ветеранов войн. Благодаря его заслугам медицинское учреждение стало одним из лидеров в стране по масштабам работы и сложности операций.
В разные годы Семен Спектор был депутатом облдумы, зампредом регионального правительства по социальной политике, возглавлял уральский штаб общественной поддержки президента Владимира Путина. Сегодня он работает и в Общественной палате области. Два года назад Семен Спектор отпраздновал свое восьмидесятилетие, с круглой датой почетного врача поздравил лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.