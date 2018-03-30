Мишел Темер: Бразилия нацелена на решение глобальных проблем

Несмотря на то, что в Бразилии сосредоточено 12 процентов всех мировых запасов пресной воды, мы не избавлены от проблем, связанных с водой. Крупные города сталкиваются с дефицитом водоснабжения. До сих пор не решены проблемы обеспечения должного уровня санитарии. От засухи продолжает страдать население северо-востока Бразилии.

Ответ на эти первостепенные вопросы призван дать 8-й Всемирный водный форум. В его работе приняли участие более 40 тысяч представителей 160 стран мира, включая глав государств и правительств, губернаторов и мэров, парламентариев и судей, представителей международных организаций, академических кругов, частного бизнеса и гражданского общества. Столь широкое представительство придало особый вес этому мероприятию.

Неудивительно, что наиважнейший глобальный форум по водным ресурсам было решено провести в Бразилии. Наше участие в международных мероприятиях, связанных с этой тематикой, имеет исторические корни. Мы провели Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро , а также Конференцию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20», на которых было признано наличие тесной взаимосвязи между устойчивым использованием водных ресурсов и развитием. Сравнительно недавно Бразилия стала одной из первых стран, ратифицировавших Парижское соглашение об изменении климата — одного из основных факторов, угрожающих праву на доступ к воде.

Усилия на международной арене подкрепляются конкретными инициативами в области внутренней политики. Для Бразилии доступность питьевой воды и базовых мероприятий в области санитарии являются синонимами. Поэтому задача обеспечения безопасности водных ресурсов легла в основу нашей природоохранной политики. На сохранение наших водных артерий нацелена программа «Создатели рек», позволяющая с помощью цифровых инструментов защитить речные истоки и заповедные зоны.

Бразилия достигла больших успехов в защите лесов. Были существенно расширены границы заповедных лесных угодий. Нам удалось переломить растущую тенденцию вырубки лесов в районе Амазонки. В ближайших планах — создание двух крупных заповедников по сохранению морского биоразнообразия. Защищая наши экосистемы, мы защищаем наши источники водных ресурсов. Недостаточно просто располагать водными ресурсами. Нужно сделать так, чтобы вода доходила до тех, кто в ней нуждается.

На это направлен проект изменения русла реки Сан-Франциско . Начатый много лет назад в интересах 12 миллионов жителей северо-востока Бразилии, этот проект уже близится к завершению. Уже готово новое русло, по которой воды этой реки поступят в штаты Пернамбуку и Параиба. В финальную стадию вступили работы по прокладке нового участка до штата Сеара. Реализуя этот масштабный проект, мы не забывали о необходимости обеспечить возрождение и устойчивое развитие всего бассейна реки Сан-Франциско.

Нам предстоит еще немало сделать в сфере санитарии. Готовится новый законопроект, призванный усовершенствовать нормативную базу в этой области и привлечь новые инвестиции. Наша цель — гарантировать общедоступный характер этой услуги.

Бразилия, которая приняла Всемирный водный форум, — это Бразилия, нацеленная на решение глобальных проблем, Бразилия, которая играла и продолжит играть важную роль в сохранении нашего ценнейшего природного богатства.