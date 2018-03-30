Филатов отметил, что пугает инвесторов в Орловской области

Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов в ходе сессии облсовета 30 марта пояснил, что (помимо отсутствия денежных средств, санкций и дорогих кредитов) на привлекательность субъекта. Это ответ на вопрос, почему мы слышим об успехах крупного «старого» бизнеса и практически не видим новых открытий.

«Инвестор, оценивая насколько благоприятно и неблагоприятны условия для вложения капитала, не только изучает экономику производства, спрос, предложения, логистику, законодательную базу. Он собирает полную информацию о ситуации на территории, — сказал Филатов. — Как правило, не менее решающими факторами являются политическая стабильность, компетентность и политика, микроэкономические показатели, уровень законности и правопорядка, уровень развития инфраструктуры. Чем стабильнее и предсказуемее политическая система, тем выше уровень доверия к региональной власти, ниже инвестиционные риски. Отсутствие основных социально-экономических и политических проблем — это конструктивное взаимодействие исполнительной, законодательной и судебной властей, федерального центра и региона а также поддержка большинством населения проводимой политики, позитивный медийный фон. Измерения таких факторов активно ведется через массу рейтингов и мониторингов. К сожалению, наш регион не всегда позиционируется в них с привлекательностью для инвесторов».

Напомним, в Орле под вопросом строительство завода напольных ПВХ-покрытий. Жители выступили против него на публичных слушаниях, далее прошли одиночные пикеты у стен городской и областной администрации. Депутаты накануне, 29 марта, под давлением общественности, не приняли поправки в ПЗЗ для этого предприятия. В минувшем году после критики проекта строительства пешеходного моста через Оку был приостановлен уже заключенный контракт на 300 млн рублей. Подрядчик узнал о решении через СМИ. Буквально сводкой военных действий выглядят новости о работе «Мценского литейного завода», руководство которого обвиняет власти в препятствованию ведению бизнеса. Список конфликтных точек можно продолжать.