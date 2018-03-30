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Петрунин рассказал о будущем утильсбора на нефтегазовое оборудование
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Петрунин рассказал о будущем утильсбора на нефтегазовое оборудование 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вопрос о перечне оборудования производителей и импортёров продукции энергетического и тяжёлого машиностроения, которое попадёт под действие законопроекта о введении утилизационного сбора, нуждается в тщательном обсуждении с экспертами.
Соответствующее мнение озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин («Единая Россия»), который провёл заседание секции Экспертного совета по перспективам принятия этого законопроекта, передаёт пресс-служба парламентария.
Документ предполагает введение утильсбора для производителей и импортёров, в том числе нефтегазового оборудования. В настоящее время аналогичный сбор платят производители и импортёры автомобильной продукции, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.
Во время обсуждения Петрунин отметил, что решение экологических проблем во многом перекладывается на плечи следующих поколений, так как при вводе оборудования не закладывается цена его последующей утилизации.
«В результате в России продолжает расти объём не утилизированных отходов. С 2005 по 2015 год их количество увеличилось на 85,6%. Но, с другой стороны, введение такого сбора скажется на экономике нефтегазовых компаний. Предполагается, что плательщики сбора должны компенсировать его за счёт повышения цен на свою продукцию и переноса затрат на потребителей», — сказал парламентарий.
В связи с тем, что в тексте законопроекта перечень оборудования, на которое распространяется утильсбор, отсутствует, а нормативные подзаконные акты ещё не разработаны, эксперты высказали опасения, что он на этапе внесения законопроекта в Госдуму он может оказаться шире, чем озвучивают разработчики.
По итогам заседания было принято решение сформировать таблицу поправок к действующей редакции законопроекта и направить её на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли.
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