ФРМ: моногорода Сибири должны усилить работу по привлечению инвесторов

"Инвесторы не идут по каким-то причинам в эти моногорода, может, недостаточно активно ведется работа с этими инвесторами на муниципальном уровне, но я считаю, что все эти города имеют шансы и возможности для инвестиционного развития. На примере городов Кемеровской области Алтайского края мы видим, что возможно привлекать не только внутренних, но и внешних инвесторов, поэтому нужно усилить эту работу", — отметил он.

Также не все регионы выполняют задачу по увеличению количества рабочих мест в монопрофильных поселениях, несмотря на то, что в целом эти показатели превышают 100%. Как уточнил Владимир Головко , заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, особое внимание на это должны обратить два сибирских региона.

Всего на территории Сибирского федерального округа находится 66 монопрофильных населенных пунктов. По программе развития моногородов, к 2025 году эти поселения должны уйти от зависимости от градообразующих предприятий и диверсифицировать экономику.