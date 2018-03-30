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Врачи рассказали об увеличении числа обращений жителей Волоколамска
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Врачи рассказали об увеличении числа обращений жителей Волоколамска 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество жителей Волоколамского района, желающих попасть на консультативный прием к врачу, в том числе к аллергологу и пульмонологу, увеличилось в последние дни, сообщили РИА Новости сотрудники горячей линии главного врача Волоколамской Центральной районной больницы.
"Консультативный прием идет каждый день с 9.00 до 16.00. Также были приглашены областные специалисты, которых у нас нет — пульмонолог, дерматолог и аллерголог. Естественно, в последние дни поток людей увеличился… Очереди есть, но записаться и попасть на консультацию может каждый", — сказал собеседник агентства.
При этом в ЦРБ отмечают, что за консультациями жители района обращаются не только в связи с полигоном.
Также жителей Волоколамского муниципального района приглашают пройти бесплатную диспансеризацию, она проходит каждую неделю по средам и субботам с 8.00 до 14.00.
Ранее в пятницу представитель регионального главка МЧС РФ сообщил РИА Новости, что режим повышенной готовности введен в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона «Ядрово». В свою очередь помощник главы Волоколамского района Ирина Вешкарева подтвердила РИА Новости, что режим повышенной готовности начал действовать.
На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.
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