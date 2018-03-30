«Через 10 лет Пермь может столкнуться с теми же проблемами, что и Волоколамск»

«Ситуация в Волоколамске показала системные проблемы. Большие, крупные агломерации в свое время были крайне привлекательны для переезда большого числа людей из других регионов. О коммунальной инфраструктуре никто не позаботился. В принципе, такая же ситуация может ожидать Пермь и Пермский район, если наша региональная политика и дальше будет направлена на укрупнение столицы региона и пермской агломерации. Мы с такими проблемами столкнемся лет через 10-15 лет.

Объемы ТБО с каждым годом увеличиваются, в их структуре превалирует пластиковая упаковка. Раньше этого не было. В крае нет и крупных перерабатывающих производств, кроме „Буматики“.

Вариантов решения проблемы два. Первый — уже сегодня закладывать фундамент для углубленной переработки ТБО в центре Пермского края , Пермском районе, других крупных агломерациях, таких как Березниковско-Соликамская, Чусовская. Думаю, что в регионе должно быть не менее пяти крупных мусороперерабатывающих комплексов. Исходя из дальности расположения крупных городов, транспортного плеча, которое существует. Глупо возить отходы на переработку из Чердыни в Пермь.

Принципиально важно, чтобы как сами свалки и полигоны, так и перерабатывающие заводы располагались не в черте населенных пунктов. Чтобы они даже в перспективе не граничили с чертой застройки. Свалка должна располагаться хотя бы в 10 километрах от жилой застройки. Такие решения сегодня возможны.

Березники, Второй вариант: строить региональную политику таким образом, чтобы число населения в Перми и Пермском районе не росло. Усиливать периферийные территории, региональные центры — Соликамск Губаха , Чайковский. Там есть крупные предприятия с рабочими местами. Все что нужно сделать — обеспечить социально-экономический рост населения, уменьшить отток населения. Полагаю, нужно реализовывать оба подхода.

Сейчас в Прикамье тоже есть крупные свалки рядом с населенными пунктами. Другой вопрос в том, что это в основном периферийные населенные пункты, где численность населения постоянно уменьшается. Поэтому снижается и нагрузка на свалку. Идут и процессы рекультивации в рамках тех ассигнований, которые выделяются из бюджета. Но для рекультивации всех свалок в Пермском крае необходимо, по подсчетам, 20 миллиардов рублей. Сумма непосильная.

Два года назад в регионе была утверждена схема работы обращения с ТКО и ТБО. Сейчас мы, власти Пермского края должны быть уже на этапе выбора регионального оператора, разработки нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения оператора со всеми участниками процесса — местными перевозчиками, жилилщными УК и другими. Нужно изучать будущий тариф на вывоз мусора. Сейчас пока неясно, будет ли единый тариф на вывоз мусора для всех жителей края или будет некая градация, в зависимости от удаленности полигонов и т. д. Вся эта работа идет, как мне кажется, вяло.