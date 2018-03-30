Ямальские тинейджеры все чаще сбегают из дома

Об этом говорили на окружной комиссии по делам несовершеннолетних. По словам Гульнары Шиховой, заместителя начальника отдела УМВД России по ЯНАО , полиция рассмотрела пять тысяч заявлений и обращений, где, так или иначе, фигурировали подростки.

В итоге правоохранители возбудили более трех тысяч административных дел, раскрыли 143 преступления, совершенных юными ямальцами — на треть меньше, чем годом ранее.

Как и прежде, дети чаще выступают в качестве жертв криминала, нежели сами преступают закон. В 2017 году было 229 таких случаев.

Несовершеннолетние стали покладистее во всех муниципальных образованиях, кроме Красноселькупского и Тазовского районов. Впрочем, «КС» уже не раз писал о том, что статистика — палка о двух концах. Там, где раньше не было ни одного преступления, единственное происшествие дает повод говорить о стопроцентном росте краж или грабежей. Точно так дело обстоит и с подростковым криминалом. В той же Селькупии из-за несовершеннолетнего жулика статотчет рисует катастрофический провал в работе органов профилактики, хотя реально обстановка там весьма спокойная.

Вот и сейчас в полиции прогнозируют общее ухудшение прошлогодних результатов. По словам Гульнары Шиховой, в округе наблюдается рост подростковой преступности — с 10 эпизодов в январе — феврале 2017-го до 24 в этом году. Но, как уточнила представительница УМВД, львиная доля этих уголовных дел — переходящий остаток с прошлого года. Большинство из них расследовали сотрудники СКР , которым по итогам заседания рекомендовано ускорить работу.

— Фактически ямальские подростки совершили за это время всего три преступления — ровно столько же, сколько годом ранее. Как и прежде, главным образом их манит чужая собственность, — говорит по этому поводу Марина Пиляк, заместитель председателя региональной комиссии по делам несовершеннолетних

Вдобавок, как сообщила Гульнара Шихова, несовершеннолетние, еще не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, за год совершили 160 общественно опасных деяний. Часть из них орудовала в группах, так что всего на карандаш к подразделениям по делам несовершеннолетних попали 213 детей. Нескольких особо отличившихся отправили в центры временного содержания и перевели на учебу в закрытые спецшколы.

Особое внимание в полиции уделяют проблеме самовольного ухода детей и подростков из семей и государственных учреждений. За прошлый год в полиции зафиксировано 277 таких случаев — беглецов оказалось почти на 30 процентов больше, чем в 2016 году.

— Анализ статистики показывает: несмотря на небывалое улучшение положения в сфере преступности, число несовершеннолетних употребляющих алкоголь, почти не изменилось, — говорит Гульнара Шихова.

Тему продажи спиртного подросткам (за прошлый год попалось 83 продавца) участники заседания обсудили отдельно. Члены комиссии настаивают на том, что полиция должна проверять и юрлица, сотрудники которых сбывают подросткам бутылки.

Еще на заседании КДН выслушали отчеты представителей департамента образования округа по работе с несовершеннолетними преступниками и озаботились профилактикой младенческой смертности. Обсуждали дородовое сопровождение беременных, оказавшихся в социально опасном положении — их берут под наблюдение органов соцзащиты и здравоохранения, пояснила Марина Пиляк.

— Кроме того, мы продолжаем профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидального поведения, жестокого обращения с детьми. Планы всех мероприятий приняты на заседании правительства округа и подписаны губернатором, все они реализуются Ямале, — говорит заместитель председателя комиссии.