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Глава Дивеевского района назвал трагедию в Кемерове «огненным жертвоприношением»
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Глава Дивеевского района назвал трагедию в Кемерове «огненным жертвоприношением» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Информация появилась на официальном сайте администрации Дивеевского района:
«Случившееся просто не укладывается в сознании. Огненное жертвоприношение с гибелью десятков людей, среди которых большинство –дети, наше будущее, опора и надежда, смысл и цель, ради которой создаются семьи, всколыхнуло всю Россию», — сказал глава местного самоуправления Дмитрий Дрейбанд на акции памяти 28 марта.
Сегодня NN.RU обратился в администрацию района с просьбой объяснить, что глава района имел в виду под «огненным жертвоприношением».
Заместитель Дрейбанда Альбина Забродина очень удивилась вопросу, пообещала прочитать и попросила перезвонить для комментария. После этого разговора женщина трубку телефона больше не брала.
Зато час спустя после этого разговора слова Дмитрия Дрейбанда изменили на сайте: «Случившееся просто не укладывается в сознании. Погибли десятки людей, среди которых большинство — дети, наше будущее, опора и надежда, смысл и цель, ради которой создаются семьи».
Ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде траурную табличку с надписью «Кемерово» спрятали за угол, чтобы не мешала отмечать юбилей Горького.
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