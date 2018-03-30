Глава Дивеевского района назвал трагедию в Кемерове «огненным жертвоприношением»

Информация появилась на официальном сайте администрации Дивеевского района:

«Случившееся просто не укладывается в сознании. Огненное жертвоприношение с гибелью десятков людей, среди которых большинство –дети, наше будущее, опора и надежда, смысл и цель, ради которой создаются семьи, всколыхнуло всю Россию », — сказал глава местного самоуправления Дмитрий Дрейбанд на акции памяти 28 марта.

Сегодня NN.RU обратился в администрацию района с просьбой объяснить, что глава района имел в виду под «огненным жертвоприношением».

Заместитель Дрейбанда Альбина Забродина очень удивилась вопросу, пообещала прочитать и попросила перезвонить для комментария. После этого разговора женщина трубку телефона больше не брала.

Зато час спустя после этого разговора слова Дмитрия Дрейбанда изменили на сайте: «Случившееся просто не укладывается в сознании. Погибли десятки людей, среди которых большинство — дети, наше будущее, опора и надежда, смысл и цель, ради которой создаются семьи».

Ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде траурную табличку с надписью «Кемерово» спрятали за угол, чтобы не мешала отмечать юбилей Горького.