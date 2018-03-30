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В новом жилом комплексе в ЮЗАО появится парк со скульптурами животных
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В новом жилом комплексе в ЮЗАО появится парк со скульптурами животных 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Детский городок со скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения к настоящему медведю или лосю, создадут на территории площадью 2,56 га в ЮЗАО Москвы.
Жилой комплекс расположен в 6 км от МКАД рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами.
Здесь уже идёт благоустройство территории нового жилого комплекса, концепцию которого составила природа Карелии. В новом жилом комплексе планируется создать панда-парк и детский город с игрушечными дорогами и домами. Главным объектом парка будут фигуры животных. Таким образом, дети смогут не только познакомиться с обитателями северных широт, но и развить сенсорику, прикасаясь к поверхности скульптур. Сама детская зона напомнит Солнечную систему, а в темное время суток она будет подсвечиваться как звездное небо.
Фото взято: http://новаяплощадка.рф/uploads/news/1474277065.jpg
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