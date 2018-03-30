В новом жилом комплексе в ЮЗАО появится парк со скульптурами животных

Детский городок со скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения к настоящему медведю или лосю, создадут на территории площадью 2,56 га в ЮЗАО Москвы Жилой комплекс расположен в 6 км от МКАД рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами. Здесь уже идёт благоустройство территории нового жилого комплекса, концепцию которого составила природа Карелии . В новом жилом комплексе планируется создать панда-парк и детский город с игрушечными дорогами и домами. Главным объектом парка будут фигуры животных. Таким образом, дети смогут не только познакомиться с обитателями северных широт, но и развить сенсорику, прикасаясь к поверхности скульптур. Сама детская зона напомнит Солнечную систему, а в темное время суток она будет подсвечиваться как звездное небо. Фото взято: http://новаяплощадка.рф/uploads/news/1474277065.jpg