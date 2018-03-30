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Акция «За чистый Порхов» будет проходить 2-5 апреля
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Акция «За чистый Порхов» будет проходить 2-5 апреля 

Псковская губерния 1 час назад
Инициативная группа порховичей, борющихся против функционирования в Порховском районе межмуниципального полигона ТКО, при поддержке Псковского областного совета профсоюзов 2-5 апреля будет проводить акцию «За чистый Порхов». Как сообщает пресс-служба Псковского облсовпрофа, в ходе акции, призванной привлечь внимание к ситуации с мусорным полигоном, на который с начала этого года начали вывозить твердые коммунальные отходы из Пскова и других муниципалитетов Псковской области, активисты будут раздавать землякам зеленые ленточки. Их можно будет прикрепить к одежде, повязать на сумку или антенну автомобиля в знак солидарности с требованием прекратить работу полигона, действующего сегодня в качестве межмуниципального. Молодежный профактив уже заготовил достаточное количество ленточек, которые будут раздаваться в Порхове членами инициативной группы. Кроме того, 5 апреля в 15:00 на площади Красной армии возле магазина «Магнит» на пересечении улиц Профсоюзной и Пушкина молодые профсоюзные активисты проведут танцевальный флешмоб «За чистый город», к которому приглашают присоединиться всех местных жителей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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Жители Порховского района собрали почти 4,5 тысячи подписей против полигона ТКО Новым руководителем движения «Открытая Россия» стал Андрей Пивоваров Николай Цветков разделил 51-68 места в предварительном рейтинге политических вице-губернаторов «Индекс власти».
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