Акция «За чистый Порхов» будет проходить 2-5 апреля 

Инициативная группа порховичей, борющихся против функционирования в Порховском районе межмуниципального полигона ТКО, при поддержке Псковского областного совета профсоюзов 2-5 апреля будет проводить акцию «За чистый Порхов». Как сообщает пресс-служба Псковского облсовпрофа, в ходе акции, призванной привлечь внимание к ситуации с мусорным полигоном, на который с начала этого года начали вывозить твердые коммунальные отходы из Пскова и других муниципалитетов Псковской области, активисты будут раздавать землякам зеленые ленточки. Их можно будет прикрепить к одежде, повязать на сумку или антенну автомобиля в знак солидарности с требованием прекратить работу полигона, действующего сегодня в качестве межмуниципального. Молодежный профактив уже заготовил достаточное количество ленточек, которые будут раздаваться в Порхове членами инициативной группы. Кроме того, 5 апреля в 15:00 на площади Красной армии возле магазина «Магнит» на пересечении улиц Профсоюзной и Пушкина молодые профсоюзные активисты проведут танцевальный флешмоб «За чистый город», к которому приглашают присоединиться всех местных жителей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».