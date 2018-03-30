Детсад появится в составе ЖК на Варшавском шоссе в Москве

Дошкольная образовательная организация на 125 мест будет создана в жилом комплексе «Варшавское шоссе 141» в Москве , говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс. Дошкольная образовательная организация на 125 мест, строение 3.1.» по адресу: Варшавское шоссе, владение 141, корпус 2, район Чертаново Южное», — говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов , проектом предусмотрено строительство двухэтажной образовательной организации на 125 мест с подземным этажом. Здание будет пристроено к жилому дому. Образовательная организация проводит обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в пяти группах полного дня (по одной группе для детей младшего, среднего и старшего возрастов и две подготовительные к школе группы).

Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В их составе предусмотрены: раздевальная, групповая, спальня, буфетная и туалетная. Раздевалки оборудуют шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей.

«Кроме того, в дошкольной образовательной организации предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, комната для проведения кружковых занятий, кабинет логопеда/психолога. Для хранения музыкального и спортивного инвентаря при залах предусмотрены кладовые. Рабочие места для персонала музыкального и физкультурного залов предусмотрены в составе методического кабинета», — добавляется в сообщении.

В составе медицинских помещений запроектированы медицинский кабинет, процедурный кабинет, санитарный узел с местом для приготовления дезинфицирующих растворов.

Связь по этажам в образовательном учреждении будет обеспечиваться с помощью трех лестниц, лифтом грузоподъемностью 1000 кг и подъемником грузоподъемностью 100 кг. В здании выполнят полную внутреннюю отделку и технологическое оснащение помещений в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями.