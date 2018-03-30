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ОНФ: нужно учесть места для колясок при переоснащении детских поликлиник
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ОНФ: нужно учесть места для колясок при переоснащении детских поликлиник 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает министерству здравоохранения РФ предусмотреть наличие около детских поликлиник зон для детских колясок в рамках проекта переоснащения таких медучреждений, об этом сообщили в пресс-службе движения.
"Проект переоснащения детских медицинских организаций, который разработал Минздрав России, нуждается в доработке… В него надо включить обязательное создание у поликлиник специальных мест для стоянки детских колясок. Это требование должно быть учтено при проектировании новых медучреждений, а также при обустройстве уже имеющихся поликлиник", — приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктора Рожкова.
Как сказано в пресс-релизе, Рожков считает, что 30 миллиардов рублей, выделенных правительством России на данный проект, достаточно, чтобы организовать колясочные зоны. Стандарт положения Минздрава России об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, где прописаны положения о переоснащении медучреждений, вступит в силу 1 июня 2018 года, отмечается в пресс-релизе, поэтому у Минздрава есть время на его доработку.
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