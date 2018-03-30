В Котово водоканал лишили лицензии из-за нарушения санитарных норм 

В Волгоградской области по решению суда аннулирована лицензия у водоканала в городе Котово.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, поводом для обращения в суд стало неоднократное уклонение водоканала по выполнению предписаний.
— МУП городского поселения г. Котово «Водоканал» уклонялся от исполнения предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и условий выразившиеся в нарушении санитарных правил «Безопасность работы с микроорганизмами III — IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», — пояснили в ведомстве.
Областной арбитражный суд удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора, лицензия аннулирована.