В Котово водоканал лишили лицензии из-за нарушения санитарных норм

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, поводом для обращения в суд стало неоднократное уклонение водоканала по выполнению предписаний.

— МУП городского поселения г. Котово «Водоканал» уклонялся от исполнения предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и условий выразившиеся в нарушении санитарных правил «Безопасность работы с микроорганизмами III — IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», — пояснили в ведомстве.