Ставропольчан приглашают участвовать в фотоконкурсе

Фотоконкурс « Ставрополье в моем сердце» пройдёт с 9 апреля по 9 мая, как сообщили STAV.AIF.RU организаторы из Фонда соцподдержки.

Участвовать в конкурсе может любой житель края. Для этого нужно прислать организаторам свою лучшую фотоработу, посвящённую самому любимому месту Ставрополья.

Можно фотографировать достопримечательности, живописную природу, никому не известные закоулки родного города. Вместе с фотографией нужно прислать короткую историю, чтобы рассказать, почему это место так важно для вас.

Организаторы принимают работы по электронной почте fond@minsoc26.ru до 6 мая, а в День Победы объявят результаты конкурса. Подробные условия участия размещены на сайте Фонда социальной поддержки СК.