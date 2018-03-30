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Ставропольчан приглашают участвовать в фотоконкурсе
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Ставропольчан приглашают участвовать в фотоконкурсе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фотоконкурс «Ставрополье в моем сердце» пройдёт с 9 апреля по 9 мая, как сообщили STAV.AIF.RU организаторы из Фонда соцподдержки.
Участвовать в конкурсе может любой житель края. Для этого нужно прислать организаторам свою лучшую фотоработу, посвящённую самому любимому месту Ставрополья.
Можно фотографировать достопримечательности, живописную природу, никому не известные закоулки родного города. Вместе с фотографией нужно прислать короткую историю, чтобы рассказать, почему это место так важно для вас.
Организаторы принимают работы по электронной почте fond@minsoc26.ru до 6 мая, а в День Победы объявят результаты конкурса. Подробные условия участия размещены на сайте Фонда социальной поддержки СК.
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