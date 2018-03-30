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Начали чернить лед в Костромской области
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Начали чернить лед в Костромской области 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В поселке Горчуха (Макарьевский район) сотрудники ГИМС, дорожники и представители местных администраций почернили лед, узнал KOSTROMA.TODAY. Это сделано для того, чтобы сделать его более тонким.
Чернение — это специальная процедура, во время которой лед посыпают золой, угольной пылью и землей. Темные участки притягивают солнечные лучи, благодаря чему таяние происходит намного активнее — лед разрушается, и образуются проталины.
«Это сделано для утоньшения ледового покрова и предотвращения заторов в период ледохода и паводка на данном участке реки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Специалисты регулярно мониторят состояние льда на реках и озерах Костромской области. В некоторых случая они помогают льду растаять быстрее.
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