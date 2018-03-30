Начали чернить лед в Костромской области

В поселке Горчуха (Макарьевский район) сотрудники ГИМС, дорожники и представители местных администраций почернили лед, узнал KOSTROMA.TODAY. Это сделано для того, чтобы сделать его более тонким.

Чернение — это специальная процедура, во время которой лед посыпают золой, угольной пылью и землей. Темные участки притягивают солнечные лучи, благодаря чему таяние происходит намного активнее — лед разрушается, и образуются проталины.

«Это сделано для утоньшения ледового покрова и предотвращения заторов в период ледохода и паводка на данном участке реки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС