Патриотический баттл: Винницкий депутат обругал «правосека» за черно-красный флаг

На сессию облсовета был вынесен вопрос об использовании красно-черного флага ОУН-УПА на официальных учреждениях города и области. Депутаты, поддерживающие эту идею, совместно с «Правым сектором» заблокировали трибуну. Александр Масленников обвинил радикалов в попытке сорвать сессию.

«Тусуйся отсюда, громадянин…», — выругался Масленников, предложив Гайдаю выйти и «помериться патриотизмом».

В результате вопрос о черно-красном флаге так и не был проголосован, а сессия закрылась досрочно из-за отсутствия кворума в зале.

Организация украинских националистов, чья деятельность запрещена в России, в годы Великой Отечественной войны сформировала Украинскую повстанческую армию, вела борьбу против советских войск и сотрудничала с Гитлером. Бойцы ОУН-УПА причастны к убийствам сотен тысяч людей различных национальностей и участвовали в Холокосте. В Волынской резне в июле 1943 года от их рук погибли около 100 тысяч человек, включая женщин и детей.