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Патриотический баттл: Винницкий депутат обругал «правосека» за черно-красный флаг
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Патриотический баттл: Винницкий депутат обругал «правосека» за черно-красный флаг 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
На заседании Винницкого областного совета произошел конфликт между депутатом Александром Масленниковым и представителем запрещенной в РФ экстремистской организации «Правого сектора» Андреем Гайдаем.
На сессию облсовета был вынесен вопрос об использовании красно-черного флага ОУН-УПА на официальных учреждениях города и области. Депутаты, поддерживающие эту идею, совместно с «Правым сектором» заблокировали трибуну. Александр Масленников обвинил радикалов в попытке сорвать сессию.
«Тусуйся отсюда, громадянин…», — выругался Масленников, предложив Гайдаю выйти и «помериться патриотизмом».
В результате вопрос о черно-красном флаге так и не был проголосован, а сессия закрылась досрочно из-за отсутствия кворума в зале.
Организация украинских националистов, чья деятельность запрещена в России, в годы Великой Отечественной войны сформировала Украинскую повстанческую армию, вела борьбу против советских войск и сотрудничала с Гитлером. Бойцы ОУН-УПА причастны к убийствам сотен тысяч людей различных национальностей и участвовали в Холокосте. В Волынской резне в июле 1943 года от их рук погибли около 100 тысяч человек, включая женщин и детей.
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