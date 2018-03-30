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Специалист отдела Мосприроды прочитает лекцию о птицах в Алтуфьеве
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Специалист отдела Мосприроды прочитает лекцию о птицах в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Лекция, посвященная Международному дню птиц, состоится 2 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.
— С лекцией к нам в гости придет специалист отдела экологического просвещения, биоразнообразия и мониторинга ГПБУ «Мосприрода» Управления особо охраняемыми природными территориями по Северо-восточному округу столицы, — уточнила Светлана Астапова.
Мероприятие начнется в 12.00. Адрес центра социального обслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)
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