Специалист отдела Мосприроды прочитает лекцию о птицах в Алтуфьеве

Лекция, посвященная Международному дню птиц, состоится 2 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.

— С лекцией к нам в гости придет специалист отдела экологического просвещения, биоразнообразия и мониторинга ГПБУ «Мосприрода» Управления особо охраняемыми природными территориями по Северо-восточному округу столицы, — уточнила Светлана Астапова.

Мероприятие начнется в 12.00. Адрес центра социального обслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)