Мадагаскар как прецедент: Россия кардинально пересматривает приоритеты торгово-экономического партнерства

После визита главы российского МИД в Африку в начале марта и его заявлений о больших перспективах торгово-экономического сотрудничества с этим регионом, российский бизнес взглянул на континент по-новому. В частности, как на потенциальную площадку, где можно выгодно вложить деньги и эффективно работать. Одним из государств является Мадагаскар, где с 2010 года создают максимально комфортные условия для иностранных предпринимателей. И руководство страны добилось в этом немалых успехов.

"В рамках облегчения открытия и ведения бизнеса иностранными инвесторами Мадагаскар действительно делает очень много. Нерезиденту в рамках программы Doing business максимально облегчаются все процедуры для легализации и открытия предприятий. В этом достигнут высокий уровень, но не высший — еще есть к чему стремиться и существуют возможности совершенствовать уже имеющиеся процедуры для зарубежного бизнеса.

Инвестиционная привлекательность страны всегда определяется перспективами ее экономического роста и политической стабильностью. С последним пунктом у Мадагаскара перманентные проблемы, связанные с транзитом власти, доходило и до военных переворотов. Сейчас в государстве относительно спокойно, но грядут очередные президентские выборы и есть риски новых волнений.

Однако Мадагаскар является участником более десятка международных договоров по защите иностранных инвестиций. Страна входит в ВТО , где также весьма высоки требования к охране иностранного капитала государством. Имеются соглашения по неприкосновенности инвестиций даже на уровне экономической комиссии ООН по африканским странам. То есть все международные нормы соблюдаются, сохранность и свобода передвижения капиталов гарантируется. В этом плане опасений у деловых кругов даже не возникает", — отмечает эксперт по Африке.

Два клика и 8 дней

Открыть в Мадагаскаре бизнес иностранцу проблем не составляет. С 2010 года там работает специальный Совет по привлечению инвестиций, максимально облегчивший все процедуры. Сначала инвестор получает идентификационный номер налогоплательщика — это можно сделать по интернету, процедура бесплатна и занимает один день. После этого можно подавать заявку на получение лицензии (carte professionnelle) и статистического номера — пакет документов для этого необременителен, а ответ госорганы дают уже через два дня.

Причем бизнес максимально оградили от бюрократии — все процедуры проводятся «Службой единого окна» в установленные сроки. Процедуры оформления работников и предоставления им медицинской страховки также максимально упрощены и занимают 4-8 дней. Пошлины на все виды оформления тоже приятно радуют: за регистрацию предприятия нужно заплатить 15,5 тысячи MGA (малагасийских ариари). Согласно сегодняшнему курсу, 1 рубль — это 56 MGA, то есть пошлина эквивалентна примерно 280 рублям. Прибыль, полученная иностранцами, облагается единым налогом в 23%.

"Инвестиционный потенциал Мадагаскара для российского бизнеса огромен. В первую очередь, страна занимает ведущее место на мировом рынке специй — ванили, гвоздики, перца и других. Однако есть много других отраслей, которые способны заинтересовать российских предпринимателей. Наиболее перспективная — горнорудная. Государства — кладовая графита, полудрагоценных камней, слюды и хрома.

В ряде отраслей Россия и Африка являются монополистами, потому возможности на уровне экономического сотрудничества необычайно высоки. Проблема лишь в том, чтобы найти партнеров с обеих сторон и поддержать их контакты. У России огромный дефицит хрома, урана и многих других полезных ископаемых — себестоимость добычи их в Африке в разы дешевле, чем в РФ. И это только в добывающей сфере, а возможности для производства в регионе просто неизмеримы", — подчеркивает специалист.

Россия меняет вектор

Мадагаскар находится на восточном побережье Африки, население — около 20 миллионов человек. По оценке специалистов, хорошие инвестиционные возможности существуют для предприятий, задействованных в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, горнодобывающей сфере, строительстве, текстильной и легкой промышленности, туризме и в топливном бизнесе.

На территории Мадагаскара до сих пор есть неоткрытые месторождения углеводородов. При этом страна обладает богатыми запасами урана и редких металлов, которые пользуются высоким спросом среди других государств. Здесь же добываются драгоценные камни, золото и медь.

"В настоящее время Россия предпринимает все меры, чтобы активизировать отношения с Африкой, целый ряд регионов которой традиционно дружественен нашей стране. После визита на континент руководство РФ четко дало понять: взят курс на реанимацию и укрепление торгово-экономических связей с африканскими партнерами. Пространство для этого огромное, все условия созданы.

По рекомендациям еще Евгения Примакова Россия начала поворот в сторону Востока — налаживаются отношения с Китаем , Индией, государствами АСЕАН и Африки. Мы диверсифицируем наши внешнеэкономические связи, что очень хорошо. Сегодняшнее обострение отношений с Западом явно нет носит краткосрочный характер и может затянуться на годы, это тем более разумно.

Сейчас Москва создает все условия для перевода внешнеэкономических связей на рыночные рельсы — капитал РФ ищет новые направления для работы. И есть заинтересованность в получении опыта сотрудничества, в том числе, с африканскими партнерами — это в интересах не только России, но и наших партнеров.

Развитие отношений со странами Африки, которые традиционно относятся к нам дружественно, весьма перспективно. Считаю, что мы находимся на пороге значительного качественного прорыва в развитии торгово-экономического сотрудничества с этим регионом", — заключает Евгений Корендясов.