Почему «красный» Иркутск выбрал Путина

Жители Иркутской области , региона с традиционно низкой избирательной явкой и оппозиционными настроениями, неожиданно активно участвовали в выборах президента страны и отдали Владимиру Путину более 760 тысяч голосов (73 процента). Это почти на 170 тысяч больше, чем в прошлые выборы 2012 года. « Парламентская газета » выяснила, что послужило столь значительной поддержке президента в Приангарье.

Однако, как показали результаты нынешних президентских выборов, «пояс» теряет свою актуальность на отдельных территориях: например, в Иркутской области Грудинину досталось менее 16 процентов голосов, хотя на прошлых выборах Геннадию Зюганову отдали предпочтение более 22 процентов избирателей региона. Ситуация необычна тем, что действующий глава области Сергей ­Левченко — коммунист и председатель Иркутского обкома КПРФ, получивший поддержку на выборах губернатора в 2015 году в 56 процентов.

По числу проголосовавших Иркутская область заняла ­23-е место по стране и такое же место — по голосам, отданным за Владимира Путина. Несмотря на это, с рекордными показателями область выбрала Владимира ­Путина. Почему? Как утверждают эксперты, объяснений два: во-­первых, региональному отделению «Единой России» , возглавляемому председателем областного парламента ­Сергеем Брилкой (как известно, партия поддерживает Путина), удалось убедить сторонников президента активно участвовать в выборах (в отличие от своих главных оппонентов — КПРФ). А во­-вторых, население действительно хочет продолжать видеть Путина главой государства. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель лаборатории гуманитарных и политических технологий Иркутского государственного университета, почётный профессор ИГУ Константин Жуков

«Люди всегда за стабильность. Путин дал людям именно это ощущение. Оппоненты представляют это как его недостаток — «сколько может быть один президент», но для граждан важно осознавать, что условия жизни пусть медленно, но постоянно улучшаются. Люди, особенно в глубинке, конечно, обижены недостаточным вниманием федеральной власти к себе. Но и видят, что в стране делается много хорошего: там — электростанции запустили, там — космодром построили, в Крым мост протянули. У нашего народа развито чувство общности», — отметил эксперт.

Жуков добавил, что при этом наметилась необычная для региона тенденция: в городах явка растёт, а в сельских территориях — падает. Причиной тому послужило то, что в последние годы в регионе наиболее интенсивно развивали именно городские территории, а в сельских поселениях изменения происходят довольно медленно. Да и население вне городов уменьшается — трудоспособные люди уезжают работать в крупные населённые пункты. Падает население и в целом по региону: с 2012 года только официально число избирателей в Иркутской области сократилось почти на 40 тысяч человек.

Несмотря на всё это, по числу проголосовавших на прошедших выборах Иркутская область заняла 23­е место по стране и такое же место — по голосам, отданным за Владимира Путина. На выборы пришло более 1 миллиона 45 тысяч человек, это 55 прцоентов от общего числа избирателей региона. За Путина проголосовали около 764 тысячи человек. И это почти на 170 тысяч больше, чем на прошлых президентских выборах в 2012 году. К слову, столько же проголосовавших в таких субъектах, как Тыва или Хакасия