Минстрой РФ завершит создание нормативно-технологической базы для внедрения BIM-технологий к концу года

«К концу этого года будет завершено формирование минимального набора нормативно-технических документов, необходимых для работы с BIM-технологиями. В настоящее время утверждено семь стандартов и четыре свода правил, готовятся к утверждению три свода правил и один стандарт, до конца года будут разработаны и утверждены еще три стандарта, а также общероссийский BIM-ориентированный классификатор строительной информации и национальный словарь строительных терминов», — сказал М. Мень.

Ранее в пресс-службе Минстроя сообщили, что в 2018 г. начата разработка базовых стандартов, определяющих основные принципы, понятия и терминологию BIM: ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент с применением информационного моделирования. Часть 1. Основные принципы и понятия» и ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент с применением информационного моделирования. Часть 2. Стадия создания активов». Аналогичные стандарты ИСО (ISO 19650-1 и ISO 19650-2) находятся в настоящее время в завершающей стадии разработки. Эксперты ПК 13 «Обработка, хранение и обмен информацией, относящейся к строительным работам» ТК 465 «Строительство», принимают участие в этих работах с 2017 г.