Аксенов допустил сокращение числа вице-премьеров Крыма до восьми

"Еще нет [кандидатуры на эту должность]. Возможно, что все останется в таком же режиме [восемь, а не девять заместителей] и будет перераспределение [обязанностей] между курирующими вице-премьерами. Решение окончательное еще не приняли", — сказал Аксенов.

"Серов сегодня уволен, просто не будем добавлять нового. Хотя само направление ЖКХ — это супертяжелое направление, которым по большому счету даже один вице— премьер должен заниматься", — отметил Аксенов.