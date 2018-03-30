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Аксенов допустил сокращение числа вице-премьеров Крыма до восьми
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Аксенов допустил сокращение числа вице-премьеров Крыма до восьми 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что не примет никого на должность вице-премьера республиканского правительства, курирующего вопросы транспорта, энергетики и ЖКХ, вместо ушедшего в отставку Владимира Серова. Об этом он сообщил в пятницу журналистам. В таком случае число его заместителей сократится до восьми человек.
"Еще нет [кандидатуры на эту должность]. Возможно, что все останется в таком же режиме [восемь, а не девять заместителей] и будет перераспределение [обязанностей] между курирующими вице-премьерами. Решение окончательное еще не приняли", — сказал Аксенов.
Ранее он сообщил, что в настоящее время сферу ЖКХ временно курирует вице-премьер республики Юрий Гоцанюк, еще один заместитель Аксенова Виталий Нахлупин курирует вопросы транспорта, а третий — Игорь Михайличенко — вопросы министерства топлива и энергетики.
"Серов сегодня уволен, просто не будем добавлять нового. Хотя само направление ЖКХ — это супертяжелое направление, которым по большому счету даже один вице— премьер должен заниматься", — отметил Аксенов.
45-летний Серов был назначен вице-премьером Крыма 11 июля 2017 года, ранее он возглавлял администрацию крымского города Судак.
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