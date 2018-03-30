Советник президента заявила о росте детской инвалидности на фоне снижения младенческой смертности

России на фоне снижения младенческой смертности растет детская инвалидность, заявила советник президента России Александра Левицкая на заседании итоговой коллегии Минздрава

«У нас есть проблемы. У нас хорошие, как было уже сформулировано, достижения в части младенческой смертности, но у нас растет детская инвалидность», — сказала она, отметив, что она растет очень высокими темпами.

«У нас нет сомнений, что это так, потому что на сегодня у нас налажена четкая система регистрации таких людей…Здесь я вам должна сказать, что на начало 2017 года мы фиксировали 625 тысяч детей инвалидов в стране, а на январь 2018 года — система фиксирует 651 тысячу детей-инвалидов», — добавила она.

В материалах Минздрава к итоговой коллегии отмечается, что в январе–декабре 2017 года достигнуты исторические минимумы в показателях материнской и младенческой смертности. Младенческая смертность в 2017 году составила 5,5 человек на 1000 родившихся живыми, что на 8,3% по сравнению с 2016 годом. В январе 2018 года младенческая смертность составила 5,3 на 1 000 родившихся живыми.