Советник президента заявила о росте детской инвалидности на фоне снижения младенческой смертности 

В России на фоне снижения младенческой смертности растет детская инвалидность, заявила советник президента России Александра Левицкая на заседании итоговой коллегии Минздрава.
«У нас есть проблемы. У нас хорошие, как было уже сформулировано, достижения в части младенческой смертности, но у нас растет детская инвалидность», — сказала она, отметив, что она растет очень высокими темпами.
«У нас нет сомнений, что это так, потому что на сегодня у нас налажена четкая система регистрации таких людей…Здесь я вам должна сказать, что на начало 2017 года мы фиксировали 625 тысяч детей инвалидов в стране, а на январь 2018 года — система фиксирует 651 тысячу детей-инвалидов», — добавила она.
В материалах Минздрава к итоговой коллегии отмечается, что в январе–декабре 2017 года достигнуты исторические минимумы в показателях материнской и младенческой смертности. Младенческая смертность в 2017 году составила 5,5 человек на 1000 родившихся живыми, что на 8,3% по сравнению с 2016 годом. В январе 2018 года младенческая смертность составила 5,3 на 1 000 родившихся живыми.