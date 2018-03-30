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Правительство Югры утвердило порядок обслуживания в МФЦ
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Правительство Югры утвердило порядок обслуживания в МФЦ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Правительство Хаты-Мансийского автономного округа — Югры на заседании под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина утвердило стандарт обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
«Новый стандарт предъявляет более жесткие требования к специалистам, работающим в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Он направлен на создание единых требований, в том числе, к уровню профессиональных компетенций работников центров», — подчеркнул Геннадий Бухтин.
Исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов пояснил, что стандарт приводит требования в соответствие с федеральными нормами.
«Это правила поведения, это стандарт для работы непосредственно сотрудников МФЦ, которые обязаны быть вежливыми, создавать комфортные условия. Сами имущественные комфортные условия у нас уже созданы, все работает. Теперь нужно создать комфортную среду при общении специалистов МФЦ с заявителями. По этому стандарту будут проведены обучения, а затем экзамены. Думаю, эффект будет», — подчеркнул Владимир Утбанов.
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