Правительство Югры утвердило порядок обслуживания в МФЦ

Правительство Хаты-Мансийского автономного округа — Югры на заседании под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина утвердило стандарт обслуживания заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Новый стандарт предъявляет более жесткие требования к специалистам, работающим в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Он направлен на создание единых требований, в том числе, к уровню профессиональных компетенций работников центров», — подчеркнул Геннадий Бухтин.

Исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов пояснил, что стандарт приводит требования в соответствие с федеральными нормами.

«Это правила поведения, это стандарт для работы непосредственно сотрудников МФЦ, которые обязаны быть вежливыми, создавать комфортные условия. Сами имущественные комфортные условия у нас уже созданы, все работает. Теперь нужно создать комфортную среду при общении специалистов МФЦ с заявителями. По этому стандарту будут проведены обучения, а затем экзамены. Думаю, эффект будет», — подчеркнул Владимир Утбанов.