Разработчики высоких технологий примут участие в IT-форуме в Вологде

Девятый межрегиональный форум информационных технологий пройдет в областной столице 6-7 апреля. В этот раз он будет состоять из двух частей: деловой и фестивальной.

«Вологодский IТ-Форум за восемь лет зарекомендовал себя уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам IТ-отрасли. Центральной темой станет обсуждение программы «Цифровая экономика», — рассказал председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области Андрей Никуличев. — Приглашаю всех жителей и гостей Вологодской области принять участие в мероприятиях Форума, завести полезные контакты, повысить свою компетенцию, получить новые знания в сфере IТ».

«Своя» территория на IT-Форме будет у юных айтишников. Представители подрастающего поколения встретятся во Дворце спорта на Конева, 2в. Здесь пройдут мастер-классы по робототехнике и кибербои. Соревноваться будущие айтишники будут по пяти направлениям. Участники смогут также сделать себе сувенир на 3D принтере.

Подробную программу IT-форума можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.