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Разработчики высоких технологий примут участие в IT-форуме в Вологде
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Разработчики высоких технологий примут участие в IT-форуме в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Девятый межрегиональный форум информационных технологий пройдет в областной столице 6-7 апреля. В этот раз он будет состоять из двух частей: деловой и фестивальной.
Первая по традиции разместится в выставочном комплексе «Русский дом». Здесь пройдут тематические круглые столы, конференции и открытые обсуждения. На эти мероприятия ждут топ-менеджеров крупнейших IT-компаний, представителей Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, руководителей IТ-ведомств региона. Заявили о своем участии такие гиганты отрасли как «Лаборатория Касперского», Ростелеком», «ФосАгро» и «Техкомпания Хуавэй».
«Вологодский IТ-Форум за восемь лет зарекомендовал себя уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам IТ-отрасли. Центральной темой станет обсуждение программы «Цифровая экономика», — рассказал председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области Андрей Никуличев. — Приглашаю всех жителей и гостей Вологодской области принять участие в мероприятиях Форума, завести полезные контакты, повысить свою компетенцию, получить новые знания в сфере IТ».
«Своя» территория на IT-Форме будет у юных айтишников. Представители подрастающего поколения встретятся во Дворце спорта на Конева, 2в. Здесь пройдут мастер-классы по робототехнике и кибербои. Соревноваться будущие айтишники будут по пяти направлениям. Участники смогут также сделать себе сувенир на 3D принтере.
Подробную программу IT-форума можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.
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