Энергоемкость ВРП снизилась в Подмосковье на 11% за 4 года

Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) составило 11% в Подмосковье за последние четыре года, сообщил в ходе расширенной коллегии министр энергетики Московской области Леонид Неганов

«Энергоемкость ВРП в Московской области за четыре года снижена на 11%. Это очень хороший результат — выше среднего по стране», — сказал Неганов.

Он также добавил, что на снижение энергоемкости повлияло сразу несколько факторов.

«Этих результатов удалось добиться, благодаря повышению энергоэффективности уличных систем освещения. Также на снижении энергоемкости сказался существенный рост уровня оснащенности приборами учета в жилом секторе», — отметил Неганов.