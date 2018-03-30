Ещё
Энергоемкость ВРП снизилась в Подмосковье на 11% за 4 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергоемкость ВРП снизилась в Подмосковье на 11% за 4 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) составило 11% в Подмосковье за последние четыре года, сообщил в ходе расширенной коллегии министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
«Энергоемкость ВРП в Московской области за четыре года снижена на 11%. Это очень хороший результат — выше среднего по стране», — сказал Неганов.
Он также добавил, что на снижение энергоемкости повлияло сразу несколько факторов.
«Этих результатов удалось добиться, благодаря повышению энергоэффективности уличных систем освещения. Также на снижении энергоемкости сказался существенный рост уровня оснащенности приборами учета в жилом секторе», — отметил Неганов.
РИАМО: последние новости
К ЧМ‑2018 аэропорт «Домодедово» оборудуют турникетами для электронных посадочных талонов В армию призовут не прошедших ранее военную службу по состоянию здоровья Объем фильтрата на полигоне ТБО «Ядрово» не увеличится из‑за таяния снега
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена313
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»149
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги113
Тест: Угадайте вора в законе44
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию578
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
01:28
Газманов почтил память Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение