Железная дорога дотянется до Сабетты к 2022 году

Ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Бованенково — Сабетта протяженностью 169,5 километра запланирован на конец 2022 года. Железнодорожная магистраль будет являться продолжением Северного широтного хода и через порт Сабетта свяжет сеть российских железных дрог с Северным морским путем.

Создание Северного широтного хода в перспективе позволит сформировать уникальный транспортный коридор, обеспечивающий прямой железнодорожный выход с континентальной части округа и центров промышленного развития Урала на осваиваемые месторождения полуострова Ямал, а также на пути экспорта на мировые рынки сбыта.