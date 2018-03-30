Железная дорога дотянется до Сабетты к 2022 году 

Ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Бованенково — Сабетта протяженностью 169,5 километра запланирован на конец 2022 года. Железнодорожная магистраль будет являться продолжением Северного широтного хода и через порт Сабетта свяжет сеть российских железных дрог с Северным морским путем.
Создание Северного широтного хода в перспективе позволит сформировать уникальный транспортный коридор, обеспечивающий прямой железнодорожный выход с континентальной части округа и центров промышленного развития Урала на осваиваемые месторождения полуострова Ямал, а также на пути экспорта на мировые рынки сбыта.
Как сообщили в пресс-службе ямальского парламента, по результатам выездного заседания парламента по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Арктике Минтранс подготовит обращение о внесении изменений в федеральное законодательство, касающихся привлечения частных инвестиций в сферу дорожного строительства в труднодоступных местностях.