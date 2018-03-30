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Актер из «Универа»: Меня сбили Mercedes и Lada
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Актер из «Универа»: Меня сбили Mercedes и Lada 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Могилевский актер Андрей Свиридов поделился в социальных сетях фотографиями с кровавыми отметинами на лбу, чем спровоцировал шквал споров и предположений. Позже артист раскрыл тайну происхождения своих ран.
Снимки Свиридова с отпечатками логотипов «мерседеса» и «лады» на лбу стали вирусными в социальных сетях. Подписчики задавались вопросом, каким образом актеру удалось получить такую необычную травму, и выдвигали разнообразные теории. К примеру, посетители одного из развлекательных сайтов предположили, что у мужчины не сработали подушки безопасности и он ударился лбом о руль.
Однако позже актер снизил накал страстей, приоткрыв завесу тайны. Оказалось, что фотографии Свиридов сделал на съемках фильма, а отпечатки — обыкновенный грим. «А кто сказал, что легко сниматься в кино?) Тут мучают людей», — подписал новые снимки артист.
Позже Свиридов выложил фото со съемочной площадки в компании Михаила Пореченкова, сопроводив его словами: «Отличный съемочный день в компании талантливого и очень человечного Михаила Пореченкова! Все отметины у меня на лбу — его рук дело».
Напомним, что Андрей Свиридов в основном исполняет роли бандитов, охранников и спортсменов. На его счету такие картины как «Дорога на остров Пасхи», «Zолушка», «Обитаемый остров», «Неваляшка». Артист также принимал участие в съемках сериалов «Универ», «САШАТАНЯ», «Наша Russia» и «Счастливы вместе». «Пока в основном предлагают играть роль мордоворотов и охранников — идеально подхожу под фактуру. Недавно исполнял роль следователя — хотя бы не бандит. Но мне бы хотелось, может быть, в драме сыграть — добродушного, в чем-то романтичного человека. Героя-любовника — какого-нибудь Ромео — играть не хочу: как говорится, не мой типаж», — признался Свиридов.
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