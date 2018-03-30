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В Самаре направят почти 6 млн руб. на содержание безнадзорных животных в приютах
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В Самаре направят почти 6 млн руб. на содержание безнадзорных животных в приютах 

Волга Ньюс 1 час назад
Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Самары.
На отлов и содержание безнадзорных животных дополнительно выделят 5,97 млн рублей. В настоящее время, согласно муниципальному контракту, регулирование численности безнадзорных животных проводится по принципу — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное под контролем общественности — представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей администраций внутригородских районов.
Далее животных направляют к ветеринару. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду.
Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии, а также в Интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев владелец собаки найден или сам объявился — животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину.
На сегодняшний день на территории города действует пять общественных приютов. Дополнительное финансирование позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах. Брошенные животные будут всегда под присмотром и им легче будет найти себе новых хозяев.
Кроме того, в настоящее время в Самарской губернской думе на рассмотрении находится законопроект «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», который позволит расширить механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных.
Помимо этого, дополнительные средства направят на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, содержание остановочных павильонов, ремонт многоквартирных жилых домов, автомобильных дорог, парапета для маломобильных граждан, содержание зон рекреации и проведение дератизации и обработки мест массового отдыха, на отлов и содержание безнадзорных животных в приютах.
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