Самара дополнительно направит 5,97 млн руб. на приюты бродячих животных

В четверг, 29 марта, на 42-м заседании Самарской городской думы был рассмотрен, в том числе, вопрос о внесении изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, которые касаются приоритетных направлений — образования, благоустройства, сферы предпринимательства и культуры, сообщает администрация Самары

Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет Самары. В частности, дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, содержание остановочных павильонов, ремонт многоквартирных жилых домов, автомобильных дорог, парапета для маломобильных граждан, содержание зон рекреации и проведение дератизации и обработки мест массового отдыха, на отлов и содержание безнадзорных животных в приютах.

На отлов и содержание безнадзорных животных дополнительно выделят 5,97 млн рублей. Напомним, в настоящее время, согласно муниципальному контракту, регулирование численности безнадзорных животных проводится по принципу — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное под контролем общественности — представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей районных администраций.

Далее животных направляют к ветеринару. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду.

Особый подход применяется к отловленным породистым собакам, имеющим ошейник. Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии, а также в интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение шести месяцев владелец собаки найден или сам объявился — животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину.

На сегодняшний день в Самаре действует пять общественных приютов. Дополнительное финансирование позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах, оказавшиеся брошенным животные будут всегда под присмотром и им легче будет найти себе новых хозяев.