К ЧМ‑2018 аэропорт «Домодедово» оборудуют турникетами для электронных посадочных талонов 

Московский аэропорт «Домодедово» провел успешное тестирование турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна, к чемпионату мира по футболу в воздушной гавани установят более 100 таких турникетов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы аэропорта.
«Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 миллиона пассажиров», — привел собеседник агентства слова руководителя проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration (специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений) Олег Коршунов.
В тестовых испытаниях было задействовано 16 турникетов eGate. К старту чемпионата мира по футболу в аэропорту дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета.
Благодаря eGate пассажиры могут самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета, для этого необходимо приложить к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».