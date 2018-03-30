К ЧМ‑2018 аэропорт «Домодедово» оборудуют турникетами для электронных посадочных талонов

Московский аэропорт «Домодедово» провел успешное тестирование турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна, к чемпионату мира по футболу в воздушной гавани установят более 100 таких турникетов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы аэропорта.

«Технология показала свою состоятельность. Турникеты, которые установлены перед входом в галерею международного вылета, обладают пропускной способностью 200 пассажиров в минуту. С начала года этой технологией воспользовались уже более 1,2 миллиона пассажиров», — привел собеседник агентства слова руководителя проекта по внедрению eGate в Domodedovo Integration (специализированном предприятии аэропорта, отвечающем за разработку IT-решений) Олег Коршунов

В тестовых испытаниях было задействовано 16 турникетов eGate. К старту чемпионата мира по футболу в аэропорту дополнительно установят более 100 таких турникетов в галереях международного и внутреннего вылета.

Благодаря eGate пассажиры могут самостоятельно пройти в зону вылета и далее на борт самолета, для этого необходимо приложить к сканеру бумажный посадочный талон или QR-код на мобильном устройстве.