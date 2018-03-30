Сотрудников полиции решили научить культуре письменной и устной речи

Инициатором учебно-просветительских мероприятий стал Петрозаводский государственный университет.

Институт филологии Петрозаводского государственного университета решил провести учебно-просветительские мероприятия по повышению культуры устной и письменной речи у сотрудников полиции столицы Карелии . Об этом сообщает пресс-служба ПетрГу.

Перед руководителями и сотрудниками подразделений выступила Анна Скоропадская, заместитель директора Института филологии Петрозаводского государственного университета, член Общественного совета при УМВД России по Петрозаводску

Она на примерах разобрала типичные ошибки, совершаемые при заполнении документов служебного характера. В частности, она «показала» нарушение логических связей в предложении, непонимание лексического значения слов, — плеоназмы (оборот речи, в котором без надобности повторяются слова частично или полностью совпадающие по значению). Также были обсуждены случаи неправильной постановки ударений.

К подготовке и проведению мероприятий будут приглашаться студенты Института филологии, для которых это станет хорошей практикой в освоении различных обучающих методик,

— рассказала Скоропадская.