Ещё
В Северодвинске убили пришедшую из леса рысь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северодвинске убили пришедшую из леса рысь 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В ночь с 29 на 30 марта в Северодвинске застрелили дикую рысь, которая забрела в город из леса.
Животное было замечено на Беломорском проспекте, местные жители вызвали отряд МЧС и полицию. Несмотря на то, что зоозащитники были готовы забрать истощенную дикую кошку для выхаживания, её, в итоге, застрелили. В Администрации Северодвинска комментируют, что рысь ликвидировали в целях безопасности.
«Очень жаль, что никто не стал предпринимать попытку найти другой гуманный способ решения проблемы. Опасения подтвердились. Жалко до слез, — комментируют в Центре помощи дикой фауны Архангельска «Мата-Мата». — Да, встреча с хищником в городе опасна. Опасна для животного, в первую очередь. Будем настаивать на проведении проверки действий сотрудников полиции».
Напомним, в феврале этого года на окраине Архангельска была поймана и отпущена в лес другая рысь.
АиФ Архангельск: последние новости
Дима Билан отменил концерт в Архангельске из-за общероссийского дня траура На ремонт дорожных ям в Архангельске выделят 25,8 миллионов рублей 282 млн рублей выделят на обновление проспекта Ленинградский в Архангельске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ236
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина103
Вторая холодная война официально объявлена807
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны79
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение