В Северодвинске убили пришедшую из леса рысь

В ночь с 29 на 30 марта в Северодвинске застрелили дикую рысь, которая забрела в город из леса.

Животное было замечено на Беломорском проспекте, местные жители вызвали отряд МЧС и полицию. Несмотря на то, что зоозащитники были готовы забрать истощенную дикую кошку для выхаживания, её, в итоге, застрелили. В Администрации Северодвинска комментируют, что рысь ликвидировали в целях безопасности.

«Очень жаль, что никто не стал предпринимать попытку найти другой гуманный способ решения проблемы. Опасения подтвердились. Жалко до слез, — комментируют в Центре помощи дикой фауны Архангельска «Мата-Мата». — Да, встреча с хищником в городе опасна. Опасна для животного, в первую очередь. Будем настаивать на проведении проверки действий сотрудников полиции».

Напомним, в феврале этого года на окраине Архангельска была поймана и отпущена в лес другая рысь.