В Северодвинске люди открыли стрельбу по голодной рыси

Северодвинске погибла рысь. Истощенное животное, которое хотели забрать зоозащитники, застрелили ночью на Беломорском проспекте. Обеспокоенные люди вызвали полицейские патруль и МЧС . На место прибыл охотовед, который и принял решение об остреле.

— Мы были готовы забрать ее, ночью были на низком старте, что б если позвонят, то сразу выехать, — рассказала 29.ru представитель центра помощи дикой фауны Архангельска «Мата Мата» Елена Фокина

Зоозащитники собираются настаивать на проведении проверки действий сотрудников полиции.

Аналогичная ситуация в Архангельске закончилась для молодой рыси благополучно. Хищника поймали, самку осмотрел ветеринар. после животное отпустили в лес.

Убийство рыси подпадает под статью о браконьерстве, за это виновному грозит внушительный штраф. Если поймали дикое животное — не убивайте, отвезите или сообщите тем, кто разбирается в них. Например, вы можете написать волонтерам общества «Мата Мата»