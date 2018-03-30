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В Северодвинске люди открыли стрельбу по голодной рыси
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В Северодвинске люди открыли стрельбу по голодной рыси 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Северодвинске погибла рысь. Истощенное животное, которое хотели забрать зоозащитники, застрелили ночью на Беломорском проспекте. Обеспокоенные люди вызвали полицейские патруль и МЧС. На место прибыл охотовед, который и принял решение об остреле.
— Мы были готовы забрать ее, ночью были на низком старте, что б если позвонят, то сразу выехать, — рассказала 29.ru представитель центра помощи дикой фауны Архангельска «Мата Мата» Елена Фокина.
Зоозащитники собираются настаивать на проведении проверки действий сотрудников полиции.
Аналогичная ситуация в Архангельске закончилась для молодой рыси благополучно. Хищника поймали, самку осмотрел ветеринар. после животное отпустили в лес.
Убийство рыси подпадает под статью о браконьерстве, за это виновному грозит внушительный штраф. Если поймали дикое животное — не убивайте, отвезите или сообщите тем, кто разбирается в них. Например, вы можете написать волонтерам общества «Мата Мата»
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